Ankara-Attentat: Botschafter-Mörder wird begraben, aber anonym

Tödlicher Anschlag auf Botschafter Russlands in Ankara in Fotos

Die Angehörigen Altintas hatten demnach die Leiche des 22-jährigen Mannes im Leichenhaus zurückgelassen. Nach allen mit der Bestattung verbundenen Fragen wird die Leiche dann Vertretern des Stadtrates übergegeben. Danach soll der Mörder auf einem Friedhof der Namenlosen unter die Erde gebracht werden.

Russlands Botschafter in der Türkei, Andrej Karlow, ist am 19. Dezember bei einer Fotoausstellung in Ankara vor laufenden Kameras und Publikum erschossen worden. Der Täter war ein türkischer Polizist, der die Veranstaltung bewachen sollte. Er wurde auf der Stelle von anderen Sicherheitskräften getötet.