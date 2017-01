Verteidigungsminister: Westen setzt sich über russische Lebensinteressen hinweg

© Sputnik/ Alexej Nikolski Russlands Verteidigungschef gesteht: Weltmächte uneinig über Weltordnung

„Der Westen will die lebenswichtigen Interessen Russlands nach wie vor nicht berücksichtigen und betrachtet den wachsenden Einfluss Russlands im postsowjetischen Raum als Bedrohung“, sagte Schoigu am Donnerstag auf einer Konferenz in Moskau.

Unter diesen Umständen müsse Russland seine Streitkräfte auf eine Verschärfung der internationalen Lage gefasst machen. Dabei müsse dem Umstand Rechnung getragen werden, dass auch andere Staaten ihre Waffen ständig verbessern würden.