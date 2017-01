„Versager-Müllhaufen“: BuzzFeed macht Trumps Kritik zu Geld

© AFP 2016/ Mandel Ngan CNN und BuzzFeed gingen 4chan auf den Leim: Heikles Trump-Material ist echtes Fake

Im Online-Shop des Portals werden demnach nun T-Shirts, Abfalleimer sowie Aufkleber mit dem Aufdruck „Failing Pile of Garbage“ („Versager-Müllhaufen“) angeboten. Allein ein solcher Mülleimer kostet demnach 49 US-Dollar, ein T-Shirt 30 US-Dollar.

Zudem sollen auch Sprüche wie „Meine Katze wurde durch einen Versager-Müllhaufen bekannt“, „Ich bekomme stolz Nachrichten aus einem Versager-Müllhaufen“ oder „Mein Schatzi arbeitet in einem Versager-Müllhaufen“ verkauft werden.

Laut der Information des Online-Shops sind alle diese Artikel bereits ausverkauft.

Auf seiner Pressekonferenz in New York am Mittwoch hatte der neu gewählte US-Präsident Donald Trump das Nachrichtenportal BuzzFeed stark kritisiert und als „Versager-Müllhaufen“ bezeichnet.

© AP Photo/ Evan Vucci Trump verspricht Reaktion auf BuzzFeeds Veröffentlichung von Fake-Bericht gegen ihn

Zuvor hatten einige Medien, darunter BuzzFeed und CNN, berichtet, dass den US-Geheimdiensten brisantes Material vorliege, mit dem der künftige US-Staatschef Donald Trump von russischer Seite erpressbar gemacht werden sollte. Die Informationen, deren Wahrheitsgehalt noch geprüft werde, hätten angeblich die russischen Geheimdienste gewonnen.

Die meisten US-Medien haben auf Berichte über das angeblich in Moskau lagernde belastende Material gegen den designierten US-Präsidenten Donald Trump verzichtet, wie die Agentur AP am Mittwoch meldet. BuzzFeed-Redakteur Ben Smith, der den Bericht über kompromittierende Materialien über Trump als erster verbreitete, gab mittlerweile selbst zu, dass es Grund genug gebe, diese Informationen zu bezweifeln.