Taliban-Video mit entführtem US-Professor aufgetaucht

In dem 13 Minuten langen Videofilm wenden sich der 60-jährige King und der 48-jährige Weeks demnach mit der Bitte an den neugewählten US-Präsidenten Donald Trump, bei ihrer Befreiung zu helfen. Beide hätten an der Amerikanischen Universität in Kabul gelehrt und seien direkt aus dem Uni-Campus entführt worden.

© Photo : EPA Afghanistan: Taliban und IS ziehen nun gegeneinander in Dschihad

Die Terroristen sollen bereit sein, beide Wissenschaftler im Tausch gegen ihre Anhänger aus dem Gefängnis in Bagram freizulassen. Sollte das nicht geschehen, so drohen die Taliban, die Geiseln zu töten.

Dieses auf Januar 2017 datierte Video gilt bislang als einzige Bestätigung, dass er noch am Leben sei. Der im September unternommene Militäreinsatz zur Befreiung der beiden Hochschullehrer sei erfolglos geblieben. Damals hatten die US-Soldaten am Ort, wo man King und Weeks vermutete, zwar mehrere Taliban-Kämpfer töten können, aber die Geiseln dort nicht vorgefunden.