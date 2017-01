Kreml hofft mit Trump klarzukommen

„Präsident Putin zeigt mit seinem Vorgehen und in seinen Erklärungen klar und deutlich, dass er unsere Partner achtet. Dieser Respekt kann aber nur gegenseitig und nicht einseitig sein. Deswegen muss die gegenseitige Achtung in den russisch-amerikanischen Beziehungen von unserem Standpunkt aus selbstverständlich mehr werden“, so Peskow.

© AP Photo/ Evan Vucci Trump: In den Beziehungen zu Russland gibt es keinen „Reset“-Knopf mehr

„Wenigstens bekundet Herr Trump die Bereitschaft zum Dialog. Dies bedeutet aber nicht, dass sie einander in allen Fragen zustimmen werden. Dies ist kaum möglich“, so Peskow weiter. Moskau erwarte dies auch gar nicht. „Der Dialog ist das, worauf man hoffen kann, und das, was uns helfen wird, viele komplizierte Situationen zu bewältigen.“

Zuvor hatte Trump auf seiner ersten Pressekonferenz als gewählter US-Präsident gesagt, es gebe in den Beziehungen zu Russland keinen „Reset“-Knopf mehr. „Die Beziehungen werden entweder verbessert oder nicht“, so Trump.