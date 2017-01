IS und al-Nusra wollen syrische Waffenruhe um jeden Preis torpedieren - Sacharowa

„Nach der Einstellung der Kampfhandlungen am 30. Dezember 2016 unter der Kooperation von Russland und der Türkei zeichnet sich eine Verbesserung der Lage ab“, sagte Sacharowa.

© AP Photo/ Manu Brabo, File Russlands Verteidigungschef: Wer die Waffenruhe bricht, gilt als IS

„Die Waffenruhe wird landesweit eingehalten, auch im Süden, wo Gruppierungen aktiv sind, die an den Verhandlungen in Ankara im Dezember 2016 nicht teilgenommen hatten“, so die Außenamtssprecherin weiter.

Zugleich ließen die Terroristen jedoch nicht von ihren Versuchen ab, die Feuerpause zu torpedieren.

Moskau bedauere auch die unaufhörlichen Versuche mancher Länder, die Frage des Einsatzes chemischer Waffen in Syrien zu politisieren, um die Regierung von Präsident Baschar al-Assad zu verunglimpfen.

, betonte Sacharowa.

Russland hoffe allerdings, dass die kommenden Syrien-Gespräche in der kasachischen Hauptstadt Astana am 23. Januar zu einem Meilenstein auf dem Weg zum syrischen Frieden werden.