Uno: Hälfte der Verletzten in Mossul sind Zivilisten

© AP Photo/ Marko Drobnjakovic Freiwilliger Daesh-Bekämpfer: Mossul wird innerhalb einer Woche gesäubert

Durchschnittlich betrug diese Kennziffer ihr zufolge bei derartigen Konflikten gewöhnlich 15 bis 20 Prozent. Allein in der letzten Dezember-Woche erreichte die Zahl der Verletzten 817, Anfang Januar erlitten weitere 683 Menschen Verletzungen.

Obwohl die irakische Luftwaffe keine Angriffe auf Wohnviertel fliege und Evakuierungskorridore einrichte, befinden sich die Stadtbewohner ohnehin in großer Gefahr, so Grande weiter. Demnach machte die Uno-Vertreterin den IS für den Tod von Zivilisten verantwortlich — die Terroristen erschießen diejenigen, die die Stadt verlassen wollen, und nutzen die Zivilbevölkerung als „lebendigen Schutzschild“.

In den vom IS kontrollieren westlichen Stadtbezirken halten sich zurzeit rund 750.000 Zivilisten auf. Laut Grande könnte der Westteil der Stadt vollständig von den Regierungskräften blockiert werden, was ihrer Meinung nach zu katastrophalen humanitären Folgen führen könnte.

Die Uno versuche, möglichst viele humanitäre Hilfsgüter in die Stadt zu bringen, um eine humanitäre Katastrophe zu verhindern.

© REUTERS/ Ahmed Jadallah Mossul: Halbe Million Einwohner ohne Trinkwasser

Die irakische Armee, unterstützt von kurdischen Peschmerga-Einheiten, regierungstreuen Milizen und US-Truppen sowie Kampfflugzeugen der Anti-IS-Koalition, hatte am 17. Oktober eine Großoffensive auf die zweitgrößte Stadt des Irak begonnen. Die irakischen Soldaten nahmen bereits einige Stadtviertel im Osten Mossuls unter ihre Kontrolle. Im Süden soll die irakische Polizei die Terroristen blockieren.

Die IS-Terroristen beherrschten seit Juni 2014 die strategisch wichtige Millionenstadt Mossul.