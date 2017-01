Peking bietet Trump gemeinsamen Schutz des Cyberraums an

Der chinesische Außenamtssprecher Lu Khan hat am Donnerstag auf die Frage geantwortet, wie China die Erklärung von Trump wahrnehme, dass in den USA alle Hackerangriffe verüben würden, einschließlich Chinas, Russlands und „anderer Staaten und Leute“.

„Chinas Regierung ist gegen jedwede Formen von Cyberattacken, wir halten an der Zusammenarbeit mit anderen Ländern und an der gemeinsamen Förderung und am gemeinsamen Schutz der Cybersphäre fest. China und die USA besitzen für derartige Fragen Mechanismen auf hoher Ebene“, erklärte Lu Khan.

„Wir meinen, dass es sich lohnt, an den Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit festzuhalten, anstatt mit dem Finger aufeinander zu zeigen“, ergänzte der Außenamtssprecher.

Der künftige US-Präsident Donald Trump hatte zuvor in seiner Pressekonferenz den amerikanischen Geheimdiensten faktisch zugestimmt, welche Russland beschuldigen, Cyberattacken gegen die Demokraten verübt zu haben, wobei er anmerkte, dass Hackerangriffe in den USA alle verüben würden, einschließlich Chinas, Russlands und „anderer Staaten und Leute“.

Die US-Nachrichtendienste hatten vor kurzem ihren vom US-Präsidenten Barack Obama angeforderten Bericht über die Hackerangriffe vorgelegt. Schon im Oktober erklärten führende amerikanische Geheimdienstler, „russische Hacker“ ständen hinter den Cyberangriffen auf die Wahlsysteme des Landes. Washington hat indes keinerlei Beweise für Russlands Beteiligung daran vorgelegt. Moskau hat derartige Beschuldigungen entschieden zurückgewiesen.

Beim ersten offiziellen USA-Besuch eines chinesischen Staatschefs im September 2015 war bereits das Thema der Cybersicherheit zur Sprache gekommen, denn der Streit um Hackerangriffe belastet seit langem die Beziehungen zwischen beiden Ländern.