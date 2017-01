Moskau: US-Beschluss zur Lieferung tragbarer Fla-Systeme nach Syrien wahnsinnig

Sonst tue sich auf der US-Seite in Syrien nichts mehr. „Indes versuchen Russland und andere interessierte Länder, in (Kasachstans Hauptstadt) Astana einen Mechanismus der Verhandlungen zwischen der (syrischen) Regierung und Vertretern der bewaffneten Opposition ins Leben zu rufen.“

„Das ist Feinarbeit. Und Mitten in diesen Anstrengungen beschließt US-Präsident Barack Obama, tragbare Luftabwehrrakete nach Syrien zu liefern.“ Sowie sich auch nur eine schwache Tendenz zum Löschen des Brandes abgezeichnet habe, gieße man sofort mehr Öl ins Feuer. „Entweder lösen wir komplizierte Fragen oder verwandeln wir die einfachsten Fragen in ein Problem“, sagte Sacharowa zum Herangehen an die Beilegung der Syrien-Krise.