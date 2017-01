Größenwahn? Rada-Abgeordneter verspricht Parade der ukrainischen Armee in Moskau

„Unsere Ukrainer sind starke Krieger. Ich bin der Meinung, dass wir noch eine Parade auf dem Roten Platz geben. Das wäre angemessen“, sagte Teteruk.

Kiew wirft Russland immer wieder Aggression und Vorbereitung einer Invasion vor. So hatte am 10. Januar der Generalleutnant Igor Romanenko gesagt, Moskau erwäge eine Seelandung in der Ukraine. Im Juli 2014 hatte der damalige ukrainische Verteidigungsminister Waleri Geletej bei seinem Auftritt in der Werchowna Rada eine Parade im „ukrainischen Sewastopol“ versprochen.