50 Prozent der Befragten sagten demnach eindeutig „Nein“ zu einem US- Drohnenkrieg über Ramstein. 26 Prozent meinten allerdings, dass die Bundesregierung den Amerikanern die Nutzung der US-Basis für den weltweiten Drohnenkrieg erlauben sollte.

58 Prozent der Umfrageteilnehmer waren der Auffassung, dass die Drohnenangriffe unter dem designierten US-Präsidenten Donald Trump noch zunehmen könnten. 18 Prozent sind vom Gegenteil überzeugt.

Die Umfrage wurde vom 27. bis 29. Dezember unter 2038 Personen durchgeführt.

Anfang Dezember 2016 hatte der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth, mitgeteilt, die USA hätten bereits am 26. August in einem Gespräch bestätigt, „Einsätze unbemannter Luftfahrzeuge würden von verschiedenen Standorten aus geflogen, unter Nutzung diverser Fernmelderelaisschaltungen, von denen einige auch in Ramstein laufen würden“.

© AFP 2016/ Daniel Roland Rolle Ramsteins im US-Drohnenkrieg: Bundesregierung ignoriert direkte Fragen – VIDEO

Deutsche Medien hatten zuvor berichtet, dass der völkerrechtlich umstrittene Drohnenkrieg der USA ohne die Basis in Ramstein nicht möglich wäre. Es gäbe dort ein sogenanntes Distributed Common Ground System (DCGS), in dem Live-Aufnahmen der Drohneneinsätze unter anderem aus Somalia und Jemen überwacht würden. So würden von Deutschland aus die Drohnen-Operationen direkt beeinflusst.

„Jung & Naiv – Politik für Desinteressierte“ ist eine politische Online-Sendung, die der deutsche Journalist Tilo Jung produziert und bei Facebook und Youtube postet. Er behandelt in seinen Interviews innen- und außenpolitische Themen, wobei er selbst die Rolle eines naiven, unbedarften Reporters spielt.