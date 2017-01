Erdogan: Abzug türkischer Truppen aus Zypern kommt nicht in Frage

© Flickr/ Gerard Queen Mit neuem Zypern ins neue Jahr: Gespräche in der Schweiz zielen auf Einheit der Insel

„Nordzypern hat bei den Verhandlungen (am Donnerstag in Genf – Anm. d. Red.) eine aufrichtige Position vertreten. Griechenland sollte mit keiner Lösung des Problems der Insel ohne die Türkei als Garantiemacht rechnen. Die Türkei wird auf Zypern bleiben. Von einem Abzug der türkischen Truppen aus Zypern kann nicht die Rede sein“, so Erdogan. Er betonte, dass Griechen und Türken „unterschiedliche Erwartungen“ an eine Lösung des Zypern-Problems haben.

In Genf waren am Donnerstag Verhandlungen über die Wiedervereinigung Zyperns zu Ende gegangen. Im Mittelpunkt standen Fragen der künftigen Grenzen zwischen dem türkischen und dem griechischen Teil der Insel. Die Runde ging ohne konkrete Ergebnisse aus. Die Verhandlungen sollen noch in diesem Monat weitergeführt werden.

Der Norden der Insel (und damit ein Drittel des Staatsgebietes der Republik Zypern) war 1974 von türkischen Streitkräften besetzt worden. 1983 wurde die – international nicht anerkannte – Türkische Republik Nordzypern proklamiert.