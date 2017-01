Russland, Türkei und Iran bereiten in Moskau Syrien-Treffen in Astana vor

„Die Partner waren sich darin einig, dass das bevorstehende Forum in Astana in Entwicklung der innersyrischen Vereinbarungen vom 29. Dezember 2016 und der Resolution 2336 des Weltsicherheitsrates eine dauerhafte Waffenruhe in Syrien und eine Fortsetzung des Kampfes gegen Terrorgruppierungen gewährleisten soll“, hieß es in der Mitteilung. Zudem solle dem politischen Prozess bei der Beilegung der Syrien-Krise aufgrund der Resolution 2254 des UN-Sicherheitsrates und der Beschlüsse der internationalen Syrien-Gruppe ein neuer Impuls verliehen werden.

NewsTeam/Timur Abdullaev Zitadelle in Aleppo, Syrien

An den Konsultationen nahmen Russlands Vizeaußenminister Michail Bogdanow und der Direktor des Departements Nahost und Nordafrika im russischen Außenamt, Sergej Werschinin, sowie Vizeaußenminister des Irans und der Türkei teil. Bei der Eröffnung des Treffens referierte Russlands Außenminister Sergej Lawrow.