Tausende bitten: Putin möge mit Korruption in Mexiko fertig werden

© Sputnik/ Aleksey Nikolskyi Putin sendet unterschiedliche Signale an Europa und die USA

„Die politische Lage in Mexiko war in der ganzen Geschichte des Landes noch nie so schlimm“, betont der Autor der Petition mit dem Nickname Freppo Sovietico.

Dem Initiator zufolge unternehmen weder die USA noch die Uno etwas, um die Situation in dem Land zu verbessern.

„Die USA erhalten gerne die Ressourcen aus Mexiko. Aber es gibt niemandem, der fähig ist, den korrumpierten mexikanischen Politikern, die alles verschenken und stehlen, Einhalt zu gebieten“, so Freppo Sovietico in der Anmerkung zu seiner Initiative.

„Das heutige Mexiko blutet wegen dieser Beraubung und dieser Ratten aus. Wladimir Putin, Lateinamerika braucht dich!“, heißt es in der Petition.

Momentan haben bereits mehr als 5.000 Menschen mit ihren Unterschriften auf der Internetplattform Change.org diese Bittschrift unterstützt.