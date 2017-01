“Ein paar gute Deals”: Was Trump mit den Russland-Sanktionen plant

© Sputnik/ Natalya Seliverstova Trump über Vorbedingungen für Abschaffung von Russland-Sanktionen

„Es gibt diese Sanktionen gegen Russland — mal sehen, ob wir ein paar gute Deals mit Russland machen können", so Trump. „Zunächst sollte allerdings das Atomwaffen-Arsenal wesentlich reduziert werden.“

Russland leide „schwer unter den Sanktionen“. Zugleich räumte er ein, dass durchaus bald „etwas passieren könnte, wovon viele Leute profitieren können“.

Der Republikaner hatte die Präsidentschaftswahlen in den USA am 8. November gewonnen und wird sein Amt am 20. Januar antreten.