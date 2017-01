Trump bleibt bei Wahlkampf-Aussage: Nato ist wirklich obsolet

Es habe viel Staub aufgewirbelt, so Trump, als er noch als Präsidentschaftskandidat im Wahlkampf davon gesprochen habe, dass das Modell der Nato heute überholt sei. Zwei Tage sei das kritisiert worden, dann habe man begonnen, ihm rechtzugeben. Und er bleibt dabei.

„Die Nato ist obsolet, weil sie sich nicht um den Terror gekümmert hat“, so Trump. Ein Problem des Militärbündnisses seien die Beitragszahlungen.

„Viele dieser Länder zahlen nicht, was sie zahlen müssten, was aus meiner Sicht sehr unfair gegenüber den USA ist“, so der künftige US-Staatschef. Gleichzeitig unterstrich er, dass die Nato ihm trotzdem wichtig sei. Aber: „Es gibt nur fünf Länder, die zahlen, was sie sollten. Fünf. Das ist nicht viel“, kritisiert er weiter.

© AFP 2016/ John Thys Nato-Generalsekretär warnt Trump

Bereits während des Wahlkampfes hatte Trump die Nato als „überholt“ bezeichnet und mehr finanzielles Engagement der Nato-Verbündeten gefordert., sagte Trump im April bei einer Wahlveranstaltung in Wisconsin. Trump forderte, dass die Nato-Mitglieder alles nachzahlen sollten, was sie früher nicht gezahlt hatten.

Donald Trump ist am 8. November zum 45. US-Präsidenten gewählt worden. Am 20. Januar wird er offiziell sein Amt antreten.