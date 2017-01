Kreml begründet Nato-Obsoleszenz anders als Trump

Trump, der am Freitag als neuer US-Präsident vereidigt wird, hatte die Nato am Sonntag in einem Interview der „Bild“-Zeitung und der britischen „Times“ einmal mehr als obsolet bezeichnet und kritisiert, dass das Militärbündnis sich nicht um den Terror gekümmert habe.

„Die Nato ist tatsächlich ein Relikt – dem stimmen wir zu“, so Peskow am Montag. „Das Systemziel dieser Organisation besteht in Konfrontation. Ihre gesamte Struktur ist von den Idealen der Konfrontation getragen und darauf zugeschnitten.“

Darum lasse sich die Nato kaum mehr als modern und als den Ideen von Stabilität, nachhaltiger Entwicklung und Sicherheit entsprechend bezeichnen, so der Kreml-Sprecher.

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte zuvor eine Auflösung der Nato vorgeschlagen: Diese letzte militärpolitische Allianz sei ein Auslaufmodell. Es müsse ein modernes, blockfreies System der kollektiven Sicherheit aufgebaut werden, das für alle Staaten gleich sein müsse.

