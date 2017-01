Skepsis über Saudi-Koalition gegen IS: „Zur Aufteilung Syriens rechtzeitig kommen“

Die von Saudi-Arabien im Dezember 2015 gebildete Militärkoalition muslimischer Staaten wäre nun bereit, gemeinsam mit der US-geführten Allianz gegen die Terrorgruppe IS („Islamischer Staat“, auch Daesh) in Syrien und im Irak zu kämpfen. Das sagte der saudische General Ahmed Asiri, wie die russische Onlinezeitung vz.ru unter Berufung auf Sky News Arabia berichtet.

Der russische Orientalist Alexander Sotnitschenko kommentierte für vz.ru, die Saudi-geführte Koalition habe zwar in der Tat am internationalen Kampf gegen die IS-Gruppe teilgenommen, „doch ihre Teilnahme beschränkte sich auf seltene Luftwaffeneinsätze in jenen Gebieten, wo es für sie selbst günstig war.“

„Einsätze wurden in Libyen geflogen, einige Bombenangriffe im Irak verübt. Nun wäre es für die USA und deren Verbündete günstig, ausländische Kräfte heranzuziehen, um in erster Linie Syrien aufzuteilen. Dass Länder der islamischen Koalition aktiver werden, zeugt möglicherweise von ihrem Wunsch, zu dieser Aufteilung rechtzeitig zu kommen“, so Sotnitschenko.

Generell seien diese Länder aber kaum bereit, am Heereseinsatz unmittelbar teilzunehmen: „Saudi-Arabien und viele seiner Verbündeten (insbesondere die Vereinigten Arabischen Emirate) sind derzeit in den Jemen-Konflikt involviert. Andere Länder haben entweder begrenzte Möglichkeiten oder haben sich (wie etwa Katar) ‚aus dem Geschäft zurückgezogen‘ und nehmen derzeit an der Syrien-Krise praktisch nicht teil. Diese Länder könnten sich dem Heereseinsatz nur anschließen, wenn sie von den USA ernsthaft unter Druck gesetzt werden.“

Beim aktuellen Kampf um Rakka seien meistens Kurden und arabische Stämme, die ihnen Unterstützung leisten, mit dabei: „Sie sind nicht daran interessiert, Schulter an Schulter mit Armeen von Golf-Ländern an Land zu kämpfen, die zuvor zu den IS-Hauptsponsoren gezählt hatten. Ebenso wenig sind Kurden und schiitische Milizen im Irak daran interessiert. Es wäre kaum möglich, von einer Heeres-Präsenz der islamischen Koalition in Syrien und im Irak zu sprechen.“

Nach Ansicht von Sotnitschenko könnte es um intensivere Luftwaffeneinsätze gehen, die allerdings kaum in der Lage wären, die Situation im Allgemeinen deutlich zu beeinflussen.

Jedenfalls sei jetzt die Frage aktuell, wer Syrien von den IS-Kämpfern befreien werde: „Falls dies die Kurden tun, die von den USA unterstützt werden, wird Syrien in einen gescheiterten Staat nach dem Irak-Muster mutieren. Ein Zerfall Syriens und ein ununterbrochener Bürgerkrieg für Jahre werden dann unvermeidlich sein.“

© REUTERS/ Khalil Ashawi Türkischer Blitzkrieg in Syrien gescheitert

Eine Spaltung Syriens sei auch zu erwarten, falls die Dschihadisten durch einen Vorstoß aus dem Irak mit Unterstützung der USA und der Golf-Länder besiegt werden. Dabei werde die syrische Führung die Kontrolle über die meisten großen Ölfelder um Deir ez-Zor verlieren, prognostizierte der Experte.

„Deshalb läge es derzeit im Interesse von Russland und Syrien, das Land selbständig und möglichst schnell von den IS-Kämpfern zu säubern“, so die Meinung von Sotnitschenko.