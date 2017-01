Biden: Ukrainischer Weg zu Demokratie ähnelt Flug zum Mond

Biden forderte die Ukrainer auf, ihre Treue zur Rechtsstaatlichkeit nach wie vor zu demonstrieren und die Korruption zu bekämpfen.

Er kommentierte die Perspektiven des Landes mit den Worten, das nächste Jahr werde sehr kompliziert für die Ukraine sein. „John Kennedy sagte einmal in Bezug auf einen Flug zum Mond: Wir können das nicht mehr verschieben. Ich glaube, dass die Ukrainer die Bildung eines neuen demokratischen Staates nicht verschieben können und wollen", sagte er.

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Petro Poroschenko geäußert, Kiew sei auf eine Zusammenarbeit mit der neuen Regierung der USA vorbereitet und rechne mit der weiteren Behandlung der „ukrainischen Frage".

Der scheidende US-Vizepräsident Biden war am Montag in Kiew eingetroffen, wo er Verhandlungen mit dem Premier und dem Staatspräsidenten der Ukraine führte. Inzwischen haben einige Ukrainer in den sozialen Netzwerken ihre Empörung über den Besuch von Biden zum Ausdruck gebracht, indem sie ihn als eine „politische Leiche" bezeichneten.