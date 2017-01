Merkel reagiert auf Trump-Interview: „Europas Schicksal liegt in unserer Hand“

„Ich denke, wir Europäer haben unser Schicksal selber in der Hand“, so Merkel am Montag bei einem Treffen mit dem neuseeländischen Premierminister Bill English in Berlin.

„Ich werde mich weiter dafür einsetzen, dass die 27 Mitgliedstaaten intensiv und vor allem auch zukunftsgerichtet zusammenarbeiten“, zitiert die „Welt“ die Bundeskanzlerin.

© AFP 2016/ Tobias Scwarz Trump bescheinigt Merkel “katastrophalen Fehler”

„Wirtschaftliche Stärke“, „Reaktionen auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts“, „effiziente Entscheidungsstrukturen“ sowie der Anti-Terror-Kampf, die Sicherung der Außengrenzen, die innere Sicherheit und der digitale Binnenmarkt und Arbeitsplätze seien „unsere Herausforderungen“.

Außerdem äußerte sich Angela Merkel zurückhaltend zu dem künftigen Verhältnis zu den USA: „Meine Position zu den transatlantischen Fragen sind bekannt.“ Der neu gewählte US-Präsident habe seinerseits nochmal seine Positionen dargelegt.

„Und dann werden wir, wenn er im Amt ist (…) natürlich mit der amerikanischen Regierung zusammenarbeiten und dann schauen, welche Art von Übereinkommen wir erzielen können“, schloss Merkel.

Damit reagierte die Bundeskanzlerin auf das jüngste Interview der „Bild“-Zeitung und der englischen „Times“ mit dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump.

Der Republikaner hatte die deutsche Regierungschefin scharf kritisiert: Sie hat einen Riesenfehler gemacht, indem sie all die Flüchtlinge ins Land ließ. Zudem hatte Trump die Nato einmal mehr als obsolet bezeichnet und kritisiert, dass das Militärbündnis sich nicht um den Terror gekümmert habe. Dabei hat der Milliardär den bevorstehenden Brexit gelobt.