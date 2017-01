Journalistin feiert Tod von Udo Ulfkotte: „Hahaha, darauf ein Schnaps!“

Wenn ein Mensch stirbt, so gilt meist „de mortius nihil nisi bene“. Nicht aber bei der Journalistin Hatice Ince, die zum Tod Ulfkottes gerne einen anstoßen möchte.

© Foto: Screenshot Screenshot

Das Jahr habe mit seinem Tod nämlich gut angefangen, so Ince.

© Foto: Screenshot Screenshot

Unter den ersten Usern, die den Tweet von Ince mit „Gefällt mir“ markierten, war die ARD-Journalistin Julia Rehkopf. Später ist der „Like“ jedoch verschwunden.

„Gestern hatte ich dem Tweet von Hatice Ince zum Tod von Udo Ulfkotte einen Like gegeben. Es entstand der Eindruck, dass ich mich über den Tod eines Menschen freuen würde. Das ist nicht der Fall“, schrieb die ARD-Journalistin später in ihrem Facebook-Account. Was sie jedoch tatsächlich zum Ausdruck bringen wollte, „konnte über einen Like nicht klar werden“.

„Als mir das bewusst wurde, habe ich ihn noch gestern wieder gelöscht. Ich bitte bei allen um Entschuldigung, deren Gefühle ich verletzt habe“, so Rehkopf.

Sie freue sich nicht über den Tod von Udo Ulfkotte, so wie sie sich über den Tod von niemandem freue, schrieb sie weiter in einem Kommentar. „Dass ich Ulfkottes Publikationen nicht mehr lesen muss, das freut mich.“

Am Sonntag ruderte auch Ince zurück: In ihrem Blog schrieb sie, dass sie eine „Dummheit“ begangen und „leicht angeheitert getwittert“ habe. Generell begegne sie „einem deutschen Rassisten ebenso kritisch wie einem türkischen, russischen oder sonst irgendeinem“, erklärte sie.

Sie hätte aber „den plötzlichen Tod eines Menschen politisiert und hunderte andere Menschen haben wiederum das politisiert – Die hässlichen Seiten des Internets!“.

Sie werde definitiv in Zukunft besser darauf achten, was sie „im Suff twittere“ oder es auch ganz sein lassen.

​Nebenbei bemerkt hat der Twitteraccount von Ince den Zusatz-Nickname „HatinJuce“, was ausgesprochen wie das englische „Hating Jews“ (Ich hasse Juden) oder „Hating Juice“ (Ich hasse Saft) klingt.

Ulfkotte war lange Jahre als Journalist für die “Frankfurter Allgemeine Zeitung“ tätig. Danach arbeitete er als freier Publizist. Er wurde durch islamkritische, rechtsgerichtete Publikationen bekannt. Medienkritiker und Wissenschaftler beurteilen seine Arbeiten als rechtspopulistisch, islamfeindlich und verschwörungsideologisch.