EU in Syrien: Schimärische Hilfe zu Vorteilsbedingungen - türkische Politologin

In einem Interview für Sputnik Türkiye sagte die Leiterin des Lehrstuhls für internationale Beziehungen der Ufuk-Universität in Ankara und Ex-Abgeordnete des türkischen Parlaments, die EU-Länder seien in den ersten Jahren seit Beginn des Syrien-Konfliktes sehr aktiv gewesen. „Doch mit der Zeit, als ihre falsche Politik gegenüber Syrien offensichtlich wurde, begann die Aktivität der europäischen Länder zusehends nachzulassen.“

„Heute spielen Russland und die Türkei eine führende Rolle im Kontext des Syrien-Konfliktes. Das gefällt der Europäischen Union nicht. Daher veranstalten sie ihre Treffen. (…) Dem Vernehmen nach stehen unter anderem die Perspektiven der Einberufung einer Spenderkonferenz zu Syrien auf der Tagesordnung. Das ist selbstverständlich eine positive Initiative. Aber die Europäer sollten zuerst ihre Waffenlieferungen an verschiedene Gruppierungen in Syrien einstellen und die Versorgung der Syrer mit humanitären Hilfsgütern richtig in Angriff nehmen“, so die Politologin.

„Stattdessen sehen wir, dass in Europa durch Fremdenhass und Islamophobie geprägte Stimmungen wachsen, obwohl viele der syrischen Flüchtlinge Christen sind. Wir können beobachten, dass in Europa menschliche Gefühle erlöschen und den unglücklichen Flüchtlingen nicht einmal elementare medizinische Hilfe zuteilwird. Europa schert sich nicht um das Schicksal der Syrer. Die Europäer betrachten sie nicht als hilfsbedürftige Menschen, sondern als Feinde, die ihnen Brot wegnehmen. Unter diesen Bedingungen kann mit keiner ernsthaften Unterstützung vonseiten Brüssels gerechnet werden“, so Oya Akgönenc Mugisuddin.