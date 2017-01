Syrien-Treffen in Astana: Vertreter von „Jaish al-Islam“ leitet Oppositionsdelegation

Die Nachrichtenagentur hatte zuvor unter Berufung auf Oppositionsvertreter berichtet, dass die meisten Gruppierungen der syrischen bewaffneten Opposition an den Verhandlungen in Astana teilnehmen wollen.

Wie der russische Präsident Wladimir Putin am 29. Dezember mitgeteilt hatte, ist ein Waffenstillstand in Syrien vereinbart worden. Die Regierung der Republik und die bewaffnete Opposition haben sich bereit erklärt, Friedensverhandlungen aufzunehmen, so Putin.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu kündigte am 4. Januar an, dass die Konsultationen am 23. Januar in Astana beginnen sollen.