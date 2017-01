Kurz vor Trumps Amtsantritt: Mogherini weist auf unabhängige EU-Politik hin

© AFP 2016/ Tobias Schwarz, Don Emmert Merkel reagiert auf Trump-Interview: „Europas Schicksal liegt in unserer Hand“

„Wir erwarten (von der Administration des designierten US-Präsidenten Donald Trump – Anm. d. Red.) eine Partnerschaft, die auf den mit den USA gemeinsamen Interessen beruht“, sagte Mogherini. „Die Europäische Union führt eine eigene feste, unabhängige und entschiedene Politik durch, die an keinem anderen Ort, außer Brüssel und anderen Orten, wo Sitzungen der europäischen Institutionen sowie wo unsere informelle Treffen stattfinden, festgelegt wird“, so die EU-Außenbeauftragte weiter.

Die EU sei zwar immer froh, sich in einem guten Kreis zu befinden, „unsere Politik bestimmen wir jedoch selbst“. Dabei machte Mogherini deutlich, dass die Sichtweisen Europas und der USA in Bezug auf gleich mehrere Fragen unterschiedlich sein können, „wie dies in der Vergangenheit war und auch in Zukunft sein kann“.

Die Frage der Herausarbeitung einer politischen Linie der EU gegenüber der neuen US-Präsidialverwaltung habe, wie Mogherini abschließend betonte, jedoch nicht auf der Tagesordnung des Ministertreffens in Brüssel gestanden.