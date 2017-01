Marine Le Pen: „Krim war nie ukrainisch“

„Die Zugehörigkeit der Krim zur Ukraine war nur eine administrative Frage aus der Sowjetzeit, die Halbinsel war nie ukrainisch“, sagte die Chefin des französischen Front National. „Es tut mir leid, dass das Referendum, das den Willen des Volkes zeigen sollte, in der internationalen Gemeinschaft und in der Uno nicht akzeptiert wurde.“

Le Pen äußerte sich erneut für die Abschaffung der „sinnlosen und dummen“ Anti-Russland-Sanktionen. „Wir sollten nichts mit einem System zu tun haben, wo Großmächte Drittländern wie störrischen Kindern ihre Politik bezüglich anderer Staaten aufhalsen“, sagte die Politikerin.

Dieselbe Meinung hatte sie Anfang Januar in einem BFMTV-Gespräch geäußert. Der Übergang der Krim und der Hafenstadt Sewastopol an Russland sei legitim gewesen, weil diesem Prozess ein Referendum vorgegangen sei. „Ich glaube nicht, dass es dabei um eine illegitime Annexion geht“, so Le Pen.

Kiew hatte sie damals für diese Worte, die „den Interessen des ukrainischen Staates widersprechen“, scharf kritisiert und mit einem Einreiseverbot in die Ukraine gedroht.