„Wir bereiten derzeit das Treffen in Astana vor. Wir halten es für richtig, zu diesem Treffen auch Vertreter der Uno und der neuen US-Administration einzuladen“, sagte Lawrow bei seiner Jahrespressekonferenz in Moskau.

Moskau rechne damit, dass die Administration des neuen Präsidenten Donald Trump dieser Einladung folgen und Experten aller Ebenen nach Kasachstan schicken wird. „Das wird der erste offizielle Kontakt, bei dem die Erhöhung der Effektivität des Anti-Terror-Kampfes in Syrien ins Gespräch kommen kann“, so der Minister.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am 29. Dezember mitgeteilt, dass in Syrien ein Waffenstillstand vereinbart wurde. Die Regierung der Republik und die bewaffnete Opposition erklärten sich bereit, Friedensverhandlungen aufzunehmen, so Putin.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu kündigte am 4. Januar an, dass am 23. Januar in Astana Konsultationen beginnen sollen.