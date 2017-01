Sergej Lawrow über Versuche der USA, russische Diplomaten anzuwerben

„Spricht man von den Anwerbungsversuchen, so haben wir die vollständige Statistik nicht publik gemacht, doch in den letzten Jahren, besonders während der zweiten Amtszeit von Barack Obama, ist diese nicht gerade freundschaftliche Aktivität gegenüber unseren Diplomaten stärker geworden“, sagte Lawrow.

Er erinnerte an die versuchte Anwerbung eines russischen Diplomaten, der in die USA gekommen war, um dort Medikamente für den russischen Ex-Regierungschef Jewgeni Primakow zu kaufen. Von diesem Vorfall habe am Sonntagabend die Außenamtssprecherin Maria Sacharowa erzählt.

„Um in dieser Situation jemanden anzuwerben, muss man natürlich eine spezifische professionelle Frechheit, einen tiefen Zynismus und Gewissenlosigkeit besitzen“, ist der russische Außenminister überzeugt.

Dabei betonte Sergej Lawrow, dass der erwähnte Vorfall keineswegs der einzige gewesen sei. „Es gab einen Versuch im April des vergangenen Jahres. Beispiellos, auf der Ebene der zweitwichtigsten Person in der Botschaft, auf der Ebene des Botschaftsrats, gab es einen Anwerbungsversuch mit dem Vorschlag, zusammenzuarbeiten“, erklärte der russische Chefdiplomat.

Als Beispiel erwähnte Lawrow einen Vorfall, als US-Geheimdienste einem anderen ranghöheren Diplomaten bei einem Anwerbungsversuch „in dessen Abwesenheit buchstäblich 10.000 Dollar ins Auto gelegt hatten“. „Dieses Geld wurde von unserer Buchhaltung als Einnahme verbucht, und es arbeitet nun zum Wohle des russischen Staates“, ergänzte der Minister.

Die Erklärungen, amerikanische Diplomaten würden in Moskau irgendwie verfolgt, bezeichnete er als unbegründet: „Was die Behauptungen betrifft, man habe die US-Botschaft in Obamas Amtszeit hier irgendwelchen besonderen Verfolgungen ausgesetzt, so sehe ich keinerlei Gründe für derartige Erklärungen.“

Lawrow zufolge handelte es sich um mehrere Fälle, die die amerikanische Seite als eine Jagd auf US-Diplomaten dargestellt hätte. „Die Überprüfung ergab jedoch ein ganz anderes Bild – es wurde die Ausspähungstätigkeit von Vertretern der amerikanischen Seite unterbunden, die als Diplomaten getarnt arbeiteten“, erläuterte der russische Chefdiplomat.

Bereits im vergangenen Oktober hatte Russlands Außenministerium Erklärungen des US-Außenministeriums über eine angebliche Verfolgung amerikanischer Diplomaten in Russland dementiert. Wie Vize-Außenminister Sergej Rjabkow damals sagte, hätten in den letzten zweieinhalb Jahren „die Anwerbungsversuche gegenüber unseren Mitarbeitern“ merklich zugenommen, wobei die US-Geheimdienste selbst schmählichste Druckmethoden bis hin zur Androhung der Gesundheitsschädigung von Angehörigen der Diplomaten nicht scheuen würden.