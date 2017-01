Steinmeier sieht bei Trump-Regierung „keine einheitliche außenpolitische Linie“

© Sputnik/ Vladimir Pesnya Kreml begründet Nato-Obsoleszenz anders als Trump

„Vergleicht man die Positionen des designierten Präsidenten und die der zukünftigen Außen- und Verteidigungsminister, dann erkennt man bei der neuen US-Regierung noch keine gemeinsame außenpolitische Linie“, sagte Steinmeier nach Angaben des Auswärtigen Amtes am Montag nach einem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen in Brüssel. „Da gibt es noch eine ganze Reihe von widersprüchlichen Signalen. Wir müssen jetzt darauf warten, dass das in nächster Zeit in ein einheitliches Konzept gegossen wird.“

Trump, der am Freitag als neuer US-Präsident vereidigt wird, hatte die Nato am Sonntag in einem Interview der „Bild“-Zeitung und der britischen „Times“ einmal mehr als obsolet bezeichnet und kritisiert, dass das Militärbündnis sich nicht um den Terror gekümmert habe. Laut Steinmeier sind die Nato und die EU über diese Äußerungen besorgt.