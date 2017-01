Demnach strebe London „nicht nach einem Modell, das andere Länder schon genießen“. „Wir streben nicht danach, an Häppchen der Mitgliedschaft festzuhalten, wenn wir gehen“, so May.

Unter anderem sehe die Regierungschefin ihr Land auf dem Weg in eine „lichtere Zukunft“. Großbritannien solle ein „Magnet für internationale Talente“ werden und eine „globale Handelsmacht“ bleiben.

Zugleich wolle May den Staat aus dem europäischen Binnenmarkt führen. „Wir streben keine Mitgliedschaft im Binnenmarkt an“, erklärte sie.

Dabei betonte die Politikerin, es liege nicht im Interesse des Landes, dass die EU auseinanderbricht. Die Entscheidung für den Brexit sei nicht darauf gerichtet, der Union zu schaden.

Dennoch kündigte die Premierministerin an, das britische Parlament über den Brexit abstimmen zu lassen. Sie werde das Ergebnis der Austrittsverhandlungen mit der EU in beiden Kammern zur Abstimmung stellen.

Am 23. Juni 2016 hatten 51,9 Prozent der britischen Wähler bei einem Referendum für den EU-Austritt des Landes gestimmt.