Der Minister erzählte von einem Fall, als ein als Frau verkleideter US-Diplomat in ein Gebäude gegangen sei, in der dortigen Toilette seine Frauenkleider abgelegt habe und als Mann im Anzug wieder herausgekommen sei.

© REUTERS/ James Lawler Duggan Sergej Lawrow über Versuche der USA, russische Diplomaten anzuwerben

Wie Lawrow ferner mitteilte, würden Mitarbeiter der US-Botschaft zudem oft in gemieteten Autos ohne spezielle diplomatische Kennzeichen durch das Land fahren. Man habe sie in den Gebieten Kaliningrad, Leningrad, Murmansk, Woronesh und Noworossijsk sowie in Tschetschenien gesichtet. „Entlang der Grenze zum Donbass haben sie buchstäblich alles abgefahren – kreuz und quer“, teilte der Außenminister mit.

Wie Lawrow dabei betonte, hätten die Beschwerden der US-Botschaft in Moskau bezüglich unerträglicher Arbeitsbedingungen keine Bestätigung gefunden.

Lawrow erzählte, im September 2015 seien im Netz Aufnahmen mit dem US-Botschafter John Tefft aufgetaucht, die ihn angeblich bei einer Kundgebung der Opposition im Moskauer Stadtbezirk Marjino zeigten. Die diplomatische Vertretung der Vereinigten Staaten in der russischen Hauptstadt verwies daraufhin auf die Tatsache, dass Tefft jenen Tag zu Hause verbracht hätte. „Dank Fotoshop kann man sich egal wo wiederfinden“, hieß es damals aus der Botschaft.

Der russische Sender REN TV hätte sich später für die gezeigten Aufnahmen mit Tefft entschuldigt und den Vorfall damit erklärt, dass es dem Sender nicht möglich gewesen wäre, die Herkunft und Glaubwürdigkeit der Aufnahmen zu prüfen.

Im selben Monat hätte der russische Sender NTV Aufnahmen gezeigt, die von Mitarbeitern russischer Geheimdienste gemacht wurden. Sie zeigten den Moskau-Spaziergang der angeblichen Ehefrau eines Mitarbeiters der US-Botschaft — einer Afroamerikanerin, die zusammen mit ihrer Freundin zu einem kleinen Restaurant unterwegs war. Dort sei die Person in eine Toilette gegangen, um dann als rothaariger Mann mit einem Käppi auf dem Kopf wieder herauszukommen. Der Mann sei als US-Geheimdienstler Timothy Finnegan erkannt worden. Der Agent habe auf diese Weise gehofft, unbemerkt zu einem Treffen mit seinem Informanten zu gelangen, hieß es.