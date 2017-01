Moskau bestätigt zunehmende Anwerbungsversuche seiner Diplomaten durch USA

© REUTERS/ James Lawler Duggan Sergej Lawrow über Versuche der USA, russische Diplomaten anzuwerben

„Sie (die Informationen über Anwerbungsversuche – Anm. d. Red.) wurden von uns nicht publik gemacht, und eigentlich ist das auch nicht üblich. Aber angesichts der so aggressiven, nicht freundschaftlichen Rhetorik von Seiten der scheidenden US-Regierung war es natürlich nicht überflüssig, daran zu erinnern, dass es mehrmals Fälle dieser Art gegeben hat“, beantwortete Peskow eine Frage des Senders „Kommersamt FM“

Wie er ferner sagte, zeugen die versuchten Anwerbungen russischer Diplomaten „aus verschiedensten Gründen und in unterschiedlichen Situationen“ davon, dass auf Russlands Auslandsvertretungen tatsächlich ein stetiger Druck ausgeübt wird. „Es ist eine ständige Arbeit zur Sammlung von Aufklärungsdaten im Gange, und das zuweilen mit höchst aggressiven Methoden.“

Dmitri Peskow meint, das zeige einen recht unfreundlichen Kurs Russland gegenüber: „Wir bedauern in diesem Zusammenhang, dass man in Washington zu derartigen Methoden greift, und hoffen, dass es in unseren bilateralen Beziehungen in der Perspektive dennoch gelingen wird, ein höheres Niveau an gegenseitigem Vertrauen und gegenseitiger Achtung zu erzielen.“

Moskau habe auf Fälle versuchter Anwerbung und Druckausübung auf die übliche Weise – mit offiziellen Schreiben und Protesterklärungen – reagiert, teilte der Kreml-Sprecher mit.

Auf seiner Jahreskonferenz hatte der russische Chefdiplomat Sergej Lawrow am Dienstag die Anwerbungsversuche gegenüber russischen Diplomaten seitens der USA erwähnt: „Spricht man von den Anwerbungsversuchen, so haben wir die vollständige Statistik nicht publik gemacht, doch in den letzten Jahren, besonders während der zweiten Amtszeit von Barack Obama, ist diese nicht gerade freundschaftliche Aktivität gegenüber unseren Diplomaten stärker geworden“, sagte Lawrow. Er verwies zudem auf die Tatsache, dass Diplomaten der US-Botschaft in Russland mehrmals an Kundgebungen der russischen Opposition teilgenommen hätten.