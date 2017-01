Trumps Berater über Einstellung des gewählten US-Präsidenten zu Putin und Merkel

Trump „ist recht aufgeschlossen in Bezug auf seine Gedanken. Er hat eine gewaltige Achtung gegenüber der Kanzlerin Merkel und gegenüber Putin“, sagte Scaramucci am Dienstag bei der 47. Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos.

Scaramucci, ehemaliger Manager der Investmentfirma SkyBridge Capital, ist der einzige inoffizielle Vertreter des Trump-Teams bei dem Forum in Davos. Er ist ein guter Freund von Trumps Schwiegersohn und Chefberater Jared Kushner.

Der republikanische Präsidentenkandidat Donald Trump hatte bei der US-Präsidentenwahl im November 2016 seine Rivalin von der Demokratischen Partei, Hillary Clinton, besiegt. Seine Amtseinführung ist für den 20. Januar angesetzt.