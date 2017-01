„Wäre toll, wenn Trump Deutschland an seiner Seite hätte“- AfD-Politiker Holm

© REUTERS/ Hannibal Hanschke Keine Revolution: Wie Trumps Worte über Merkels Migrationspolitik auszulegen sind

„Trump kommt in deutschen Medien schlecht weg. Das ist aber nicht neu, das wissen wir schon seit Menschengedenken“, sagt Holm, der bei der kommenden Bundestagswahl Kanzlerin Angela Merkel in ihrem eigenen Wahlkreis herausfordert.

„Wenn wir an Ronald Reagan denken, der im Vorfeld seiner Wahl als Kriegspräsident verschrien war, aber am Ende gemeinsam mit Michael Gorbatschow die Entspannungspolitik vorangetrieben hat“, führt Holm weiter aus und ermahnt die Medien zur Vorsicht. Vielleicht sei einiges gewöhnungsbedürftig, was Trump im Wahlkampf geboten habe.

Steinmeier sieht bei Trump-Regierung „keine einheitliche außenpolitische Linie“

© REUTERS/ Nancy Wiechec Trumps Berater über Einstellung des gewählten US-Präsidenten zu Putin und Merkel

„Aber er will für einen Ausgleich der Mächte sorgen, auf Wladimir Putin zugehen und gemeinsam mit ihm dafür sorgen, dass wir nicht wieder auf den Kalten Krieg zugehen“, hebt der 46-jährige hervor. Wenn Trump dies schaffen könnte, wäre das toll. Noch besser wäre es aber: „Wenn er Deutschland dabei an seiner Seite hätte — aber das ist im Moment nicht zu sehen.“

Trotzdem ist der AfD-Mann zuversichtlich, dass sich unter Trump vieles zum Besseren drehe und dass auch Deutschland schlussendlich gute Beziehungen zu den USA und zu Russland pflegen könne.

