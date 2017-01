„Der syrische Botschafter bei der Uno, Baschar Dschaafari, wird die Delegation der Staatsbehörden bei dem Treffen zwischen den Konfliktseiten in Astana leiten“, hieß es.

Wie ein Vertreter der Freien Syrischen Armee (FSA) und Teilnehmer an Treffen der bewaffneten syrischen Opposition in der Türkei zuvor gegenüber Sputnik sagte, haben die bewaffneten Gruppierungen der syrischen Opposition eingewilligt, an dem für den 23. Januar angesetzten Treffen in Astana teilzunehmen. Die Oppositionellen würden als einheitlicher Block auftreten, hieß es.