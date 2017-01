Ex-EU-Parlaments Präsident Schulz wegen Diskriminierung von Russen vor EU-Gericht

© Flickr/ Metropolico.org Schulz out, Gabriel in: Gerüchte um Kanzlerkandidaten – „SPD muss Profil gewinnen“ laut dem Pressedienst eine am 16. Juni untersagte Pressekonferenz im EU-Parlament, die der Situation in der Ostukraine gewidmet war. Rechtlich beruft sich das Parlament lediglich auf eine Störung der parlamentarischen Arbeitsfähigkeit Brüssels durch den Besuch russischer Gäste des Abgeordneten Voigt. Wie haltlos dieser Vorwurf ist, macht der Umstand deutlich, dass am Tag des Besuches gar keine Parlamentssitzung stattfand. Auch hatten die Mitglieder der russischen Delegation am Vortag Zugangsausweise ausgehändigt bekommen, die am Besuchstag selbst aber wieder eingezogen wurden.

„Die Hauptfrage ist, ob das EU-Parlament Russen nur anhand ihrer Staatsangehörigkeit diskriminieren darf“, hieß es in der Mitteilung.

„Das komplette Verbot der Pressekonferenz verletzt Rechte eines EU-Parlamentariers, darunter auch Meinungsfreiheit. Das Gericht ist nötig, um dem Publikum zu zeigen, wer für die europäisch-russische Konfrontation verantwortlich ist. Russland ist an guten Beziehungen mit EU-Europa interessiert. Von der Gegenseite kann man das nicht behaupten“, so Voigt.