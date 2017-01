Litauen vereinbart Status „ständiger“ US-amerikanischer Soldaten im Land

© AFP 2016/ Janek Skarzinski Iron Wolf 2016: 400 Nato-Soldaten üben Luftlandung in Litauen

„Ich bin überzeugt, dass der Aufenthalt der US-Streitkräfte in Litauen ein überaus wichtiger Faktor ist, der dem litauischen Volk ermöglicht, sich in der heutigen Sicherheitssituation geschützt zu fühlen. Ich hoffe auch, dass der ständige Aufenthalt der US-Soldaten in Zukunft fortgesetzt wird“, so Karoblis bei der Unterzeichnungszeremonie.

Wie die US-Botschafterin dazu sagte, „bekräftigt das Abkommen ein weiteres Mal die Bereitschaft der beiden Länder, Schulter an Schulter zu arbeiten, um die Nato-Allianz zu verstärken“.

Entsprechend dem Abkommen wird den USA das Recht gewährt, Soldaten wegen Gesetzesübertretungen vor Gericht zu stellen. In komplizierten Ausnahmefällen kann Litauen jedoch die Jurisdiktion übernehmen. Den USA wird außerdem erlaubt, bestimmte Militärobjekte, die sich im Besitz Litauens befinden, zu benutzen.

Das Abkommen muss noch durch das litauische Parlament ratifiziert werden.

Nach Angaben des litauischen Verteidigungsministeriums ist ein Abkommen über den Status US-amerikanischer Soldaten am Dienstag mit Estland unterzeichnet worden. In der Vorwoche war ein gleiches Abkommen mit Lettland zustande gekommen.