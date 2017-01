Wie lange Snowden noch in Russland bleiben darf

„Die Aufenthaltsgenehmigung für Snowden ist gerade um weitere zwei Jahre verlängert worden“, schrieb Sacharowa und kommentierte damit die Äußerungen des früheren CIA-Vizechefs Michael Morell in seinem Beitrag für die Plattform „The Cipher Brief“, in dem er eine mögliche Auslieferung von Snowden in die USA als „Geschenk“ des russischen Staatschefs Wladimir Putin für seinen designierten US-Amtskollegen Donald Trump bezeichnet hatte.

Zuvor hatte Trump von Russland die Auslieferung des Ex-CIA-Mitarbeiters Snowden in die USA gefordert, damit dieser sich dort vor Gericht verantworten könne.

„Ich habe von Anfang an gesagt, dass Snowden ein Spion ist und zurückkommen muss. Wenn Russland die USA als Staat achtet, muss es ihn ausliefern“, so Trump damals.

