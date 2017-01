„Wie tief sind die USA gefallen?“

„Putin macht keinen Hehl daraus, was er will. Er hat das trotz schlechter Karten in der Hand auf sehr kluge Art und Weise gemacht. Seine Wirtschaft belegt lediglich den 15. Platz in der Welt, doch mittlerweile ist gerade dieses Russland der größte Akteur im Nahen Osten“, wird McCain zitiert.

© Sputnik/ Ramil Sitdikov Ausgespielt in Nahost: Russland ringt USA die Führungsrolle ab

Es gebe keinen deutlicheren Beweis als die Tatsache, dass nun Russen, Iraner und Türken die USA zur Syrien-Friedenskonferenz nach Astana einluden. „Die USA führen das nicht an. Die USA sind nicht einmal Teilnehmer, man hat sie eingeladen. Wie tief sind wir da gefallen?“, so der Senator.

Der Republikaner John McCain ist für seine russlandfeindliche Position bekannt. Er gilt als ein Initiator der neuen Sanktionen gegen Moskau wegen der angeblichen Cyberattacken, für die „russische Hacker“ verantwortlich sein sollen. Dabei haben weder der Senator noch seine Kollegen irgendwelche Beweise vorlegen können.

Die Verhandlungen zwischen der syrischen Regierung und der Opposition sind am 23. Januar in Astana geplant.