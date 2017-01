In der Nacht zum Mittwoch haben rund ein Dutzend maskierte Männer vor der amerikanischen Botschaft in Moskau den Spruchband „Obama, burn in hell“ („Obama, brenn in der Hölle“) entfaltet und Böller gezündet. Zu der Aktion bekannte sich die bislang unbekannte Gruppe „Federaly“, die nach eigenen Angaben Obama auf diese Weise aus dem Amt „verabschieden“ wollte.