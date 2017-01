Uefa fand kein Doping-Problem in Russland

Die Proben in Russland sind laut Ceferin im Umfeld der Uefa-Matchs von eigenen Doping-Offizieren der Fußballunion genommen, deren Analyse dann in europäischen und von der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada) anerkannten Laboren durchgeführt worden. Dabei seien „keine spezifischen Probleme mit Doping in Russland“ aufgezeigt worden, so der Uefa-Präsident.

Derartige Dopingtests sind ein fester Bestandteil des Anti-Doping-Programmes der Uefa.

Der kanadische Anwalt Richard McLaren hatte am 9. Dezember den zweiten Teil seiner Ermittlungen im Auftrag der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) vorgestellt. Darin behauptete er, mehr als 1000 russische Sportler hätten wenigstens von 2011 bis 2015 zu einem staatlich angelegten Dopingsystem gehört.

Russland tritt 2018 erstmals als Gastgeber einer Fußball-WM auf. Die Spiele sollen vom 14. Juni bis 15. Juli 2018 in Moskau, Kaliningrad, Sankt Petersburg, Wolgograd, Kasan, Nischni Nowgorod, Samara, Saransk, Rostow am Don, Sotschi und Jekaterinburg ausgetragen werden.