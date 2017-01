Trump hat zwei neue Promi-Anhänger

Die erste war Nicole Kidman: „Er ist jetzt nun einmal gewählt und als Land sollten wir denjenigen unterstützen, der Präsident ist. Denn darauf stützt sich unser Land. Wer auch immer, wie auch immer — er ist da, lasst es uns anpacken“, sagte die Australierin mit doppelter Staatsbürgerschaft gegenüber BBC.

Etwas später sagte Zoe Saldana, deren Eltern Einwanderer aus Puerto Rico und der Dominicanischen Republik sind, in einem Interview mit AFP: „Wir sind eingebildet und arrogant geworden, und wir haben eine Hetzjagd veranstaltet.“

„Wir haben versucht, einen Mann allein an den Pranger zu stellen, für all diese Dinge, die er falsch gemacht hat. Und das hat bei einer großen Gruppe von Menschen in Amerika Mitgefühl ausgelöst, die ihn bedauert und an seine Versprechen geglaubt hat."

Trump tritt am 20. Januar offiziell sein Amt als 45. Präsident der USA an.