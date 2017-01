Lawrow: Vorwürfe von Obama-Team gegen Trump sind Heuchelei

Als Beispiel führte Lawrow das jüngste Interview Trumps an, in dem jener seine Meinung zur Migrationspolitik Deutschlands geäußert hatte. Dabei hatte der designierte US-Staatschef gesagt, er vertraue Bundeskanzlerin Angela Merkel, halte aber ihre Flüchtlingspolitik dennoch für einen „katastrophalen Fehler“. Der noch amtierende US-Außenminister John Kerry bezeichnete Trumps Worte als inakzeptabel und eine Einmischung in innere Angelegenheiten Deutschlands.

„Und all dies sagen jene Menschen, die nicht nur mit Worten versucht haben, andere Länder, darunter auch Europa, zu belehren. Beispielsweise hat Barack Obama selbst gegen den Brexit agitiert. Das sagen jene Menschen, die sich in Angelegenheiten fremder Staat mit bei Weitem nicht so harmlosen Mitteln einmischen – mit Anwendung militärischer Gewalt, um Regime wechseln zu können“, sagte Lawrow.

Donald Trump ist am 8. November zum 45. US-Präsidenten gewählt worden. Am 20. Januar wird er offiziell sein Amt antreten.