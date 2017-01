Damaskus nennt Bedingungen für US-Teilnahme an Syrien-Gesprächen in Astana

„An den Verhandlungen können sich alle beteiligen, die aufrichtig eine Lösung der Syrien-Krise anstreben“, so Mekdad.

Syrien-Treffen: Leiter der Delegation von Damaskus ernannt

Der russische Außenminister Sergej Lawrow betonte dabei, Moskau halte es für richtig, zum bevorstehenden Syrien-Treffen in Astana auch Vertreter der neuen US-Administration und der Uno einzuladen.

Dieser Idee stimmte der iranische Außenminister Mohammad Dschawad Zarif allerdings nicht zu. Ihm zufolge müsse Washington zuerst damit aufhören, Terrorgruppierungen zu unterstützen, und stattdessen jene bestrafen, die sie mit Waffen versorgen, darunter auch Saudi-Arabien und Katar.

„Nur dann werden wir eine mögliche Teilnahme Washingtons erörtern“, sagte der syrische Minister.

Wie der russische Präsident Wladimir Putin zuvor mitgeteilt hatte, einigte er sich mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan darauf, den syrischen Konfliktseiten eine Fortsetzung der Friedensverhandlungen in Astana vorzuschlagen. Kasachstans Präsident Nursultan Nasarbajew stimmte dieser Initiative zu.

Die Gespräche sollen am 23. Januar in Astana und am 8. Februar in Genf stattfinden. Sie erfolgen im Rahmen der trilateralen Zusammenarbeit: Vertreter Russlands, des Iran und der Türkei werden an ihnen teilnehmen.