Iran: USA nicht bereit für politische Lösung der Syrien-Krise

„Da der Iran gegen die Beteiligung der USA an den Gesprächen in Astana auftritt, haben die drei Länder, die diese Verhandlungen veranstalten (die Türkei, der Iran, Russland — Anm. der Red.), keine Einladung an die USA geschickt“, sagte Schamchani.

„Es habe Vorfälle gegeben, dass die USA ihren Versprechen bezüglich einer Waffenruhe in Syrien nicht gefolgt sind. Es gibt keine Gründe für eine Präsenz der USA, weil sie für eine politische Lösung der Syrien-Krise nicht bereit sind“, sagte Schamchani. „Ihre Präsenz würde die Verhandlungen negativ beeinflussen.“

Wie der russische Präsident Wladimir Putin zuvor mitgeteilt hatte, einigte er sich mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan darauf, den syrischen Konfliktseiten eine Fortsetzung der Friedensverhandlungen in Astana vorzuschlagen. Kasachstans Präsident Nursultan Nasarbajew stimmte dieser Initiative zu.

Die Gespräche sollen am 23. Januar in Astana und am 8. Februar in Genf stattfinden.