Präsidentschaft verschoben: Deshalb wird Trump seine Arbeit später beginnen

„Als ersten Tag betrachte ich Montag und nicht Freitag", sagte Trump in einem Interview mit The Times. Seine Entscheidung begründete der künftige Staatschef damit, er wolle die Unterzeichnung neuer Gesetze nicht mit den „vielen Feierlichkeiten" vermischen.

Wie Trump weiter betonte, wird es sich bei einer seiner ersten Anordnungen um die „verstärkten Grenzen“ handeln. Der designierte Präsident ging jedoch nicht auf Einzelheiten ein.

Trumps Erklärung kam offenbar für manche Menschen überraschend: Während des Wahlkampfes soll er betont haben, er werde von der ersten Minute seiner Präsidentschaft an eine ganze Reihe von Angelegenheiten in Angriff nehmen, wie etwa zwei Millionen illegale Migranten aus dem Land abschieben, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko errichten lassen sowie mehrere Gesetze seines Vorgängers Barack Obama kippen. An seinem ersten Tag sollte Trump daher alle Hände voll zu tun haben. Doch nun scheint der designierte Präsident es sich anders überlegt zu haben.

Trumps Entscheidung löste auch Kritik im Netz aus. Einer der Nutzer spottete, Trump wolle sich das Wochenende für „Feierlichkeiten, Pony-Reiten und Schminkmasken freinehmen“.

Donald Trump war am 8. November zum 45. US-Präsidenten gewählt worden. Am 20. Januar wird er offiziell sein Amt antreten.