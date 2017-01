Wagenknecht: Trump´s Wahl ist Weckruf für regierende Parteien in Deutschland

„Vor einem Jahr hätte kaum jemand für möglich gehalten, dass Donald Trump tatsächlich Präsident der Vereinigten Staaten wird. Seine Wahl sollte deshalb auch hier ein Weckruf für die regierenden Parteien sein“, schrieb Wagenknecht in einem Artikel für Die Welt.

Deutscher Bundestag Wagenknecht fordert Auflösung der Nato und Allianz mit Russland

Gerade die arbeitende Mitte fühle sich von der Politik der Großen Koalition im Stich gelassen. Laut Wagenknecht „brauchen wir dringend einen politischen Wechsel“, wenn sich nicht auch in Deutschland immer mehr Menschen von der Demokratie abwenden sollten.

Die Politikerin erklärte, wie der Sieg Trump´s möglich wurde. Die jungen Menschen in den USA hätten heute im Durchschnitt 20 Prozent weniger Einkommen als ihre Gleichaltrigen Ende der 80er Jahre. Gerade deswegen hätten die Amerikaner den politischen Kurs in ihrem Land abgewählt. „Auch in Deutschland will die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung mehr sozialen Ausgleich und weniger Lebensunsicherheit“, so Wagenknecht.