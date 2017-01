Verteidigung, Nato & Co.: Berlin fordert von Trump klare Ansagen

Von der Leyen betonte dabei, dass die europäischen Nato -Mitglieder sich – wie von Trump gefordert – stärker engagieren müssten. „Europa muss einen fairen Anteil an der Last schultern", so die deutsche Verteidigungschefin. Aber dies geschehe zum Teil bereits; so habe Deutschland seinen Verteidigungsetat um zehn Prozent erhöht und sein Personal aufgestockt.

Deutschland müsse eine Führungsrolle in Europa übernehmen, eine Führung „aus der Mitte heraus". Dies gehöre zum Kern der Demokratie: gemeinsam zu überlegen, wie Lösungen aussehen könnten, auch wenn dies manchmal lange dauern könne und frustrierend sei.

© AFP 2016/ Tobias Scwarz Trump bescheinigt Merkel “katastrophalen Fehler”

Lange Zeit hätten sich auch die USA keine starke europäische Verteidigungspolitik gewünscht, so von der Leyen weiter auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. „Das hat sich grundlegend geändert."

Nun wolle man jedoch auch von den Amerikanern hören, wie die neue Agenda aussehen wird. Denn das wichtigste sei Zuverlässigkeit, schloss die Ministerin.