USA: FBI prüft Bombendrohungen gegen jüdische Zentren

Demnach untersuchen das FBI und die Abteilung des Justizministeriums für Bürgerrechte eine „mögliche Verletzung der Bürgerrechte durch diese Drohungen“. Details der Ermittlungen werden nicht angeführt.

Zuvor hieß es, dass es in mindestens 28 jüdischen Zentren in 17 US-Bundesstaaten Bombenalarm gegeben hätte. Die sich in diesen Gebäuden aufhaltenden Bürger seien daraufhin evakuiert worden. Die Drohungen hätten sich nicht bestätigt.

Mehr zum Thema: Ober-Rabbiner erwartet Exodus der Juden aus Europa

Im Januar erhielten bereits Kulturzentren in fünf Bundesstaaten ähnliche Bombendrohungen. Auch diese Gebäude seien evakuiert und auf deponierte Sprengsätze hin geprüft worden. Auch hier hätte sich der Verdacht nicht bestätigt.