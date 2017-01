Nur Putin kann helfen: Mexikanischer Petition-Autor über seine Motive

„Ich wendete mich an Putin, weil ich weiß, dass er nicht für eine neue Weltordnung eintritt, so wie es die USA und andere Regierungen tun. Nach seiner Teilnahme in Syrien wurde klar, dass gerade er der Regierung Mexikos, die unter US-Einfluss steht, Widerstand leisten kann“, so der mexikanische Autor der Petition mit dem Nicknamen Freppo Sovietico.

Nur Putin sei in der Lage, die Lage in dem lateinamerikanischen Land zu verbessern. Internationale Organisationen wüssten zwar von der angespannten Situation in Mexiko, würden aber nichts dagegen unternehmen. Putin könnte dem Staat eine neue Richtung verleihen, also sich von den USA abzuwenden.

„In letzter Zeit sind viele Probleme mit den USA entstanden. Man sollte die Beziehungen zwischen Mexiko und Russland aufbauen. Ganz Lateinamerika hat die USA satt“, so der Petitions-Autor, der nach eigenen Angaben auch als Journalist arbeitet. „Die Mehrheit der lateinamerikanischen Länder unterstützt Putin.“

© Sputnik/ Sergey Guneev Tausende bitten: Putin möge mit Korruption in Mexiko fertig werden

Mit seiner Petition auf der Plattform change.org bittet Freddo Sovietico den russischen Staatschef, mit der Korruption in Mexiko fertigzuwerden. Die politische Lage sei in der Geschichte des Landes noch nie so schlimm gewesen. Es gebe niemanden, „der fähig ist, den korrumpierten mexikanischen Politikern, die alles verschenken und stehlen, Einhalt zu gebieten“.

Mittlerweile haben bereits fast 15.000 Menschen den Aufruf unterzeichnet. Für zwei Tage war die Bittschrift offenbar auf Wunsch des Autors gesperrt – aus Angst, als Verräter des Heimatlandes bezeichnet zu werden.

„Manchmal habe ich Angst vor meiner Regierung, weil die Justiz nur für Korrupte existiert“, betonte der Mexikaner.