"Russland hat nie jemanden eingeschüchtert. Russland war immer ein zuverlässiger und berechenbarer Partner. Russland hatte schon immer absolut kein Verständnis in Bezug auf den hysterischen, emotionalen russophoben Hintergrund gezeigt, der unseren Nachbarstaaten oft von außen aufgezwungen wird. Seien es die baltischen Staaten oder Staaten in Osteuropa", sagte der Pressesprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Dmitri Peskow.

Der Kreml sei mit dem US-Vizepräsidenten Joe Biden nicht einverstanden. Obamas Vize hat am Mittwoch auf dem Wirtschaftsforum in Davos erklärt, Russland sei die größte Bedrohung für die Weltordnung und wolle seine Interessen mit Gewalt kleinen schwachen Ländern aufdrängen. So versuche Russland auch, die Europäische Union zu zerstören und zur Politik der Einflusssphären zurückzukehren.

Laut Peskow werden solche hysterische Stimmungen geschickt von Dritten gepflegt. Russland habe sich nie mit Interventionen in andere Länder beschäftigt. Russland habe keine Länder zerstört und habe auch nicht vor, dies zu tun. Gerade umgekehrt „nimmt es aktiv am Kampf gegen den Terrorismus teil, um Länder zu erhalten und viele Regionen vor möglichen unumkehrbaren Folgen zu bewahren“, so Peskow.